Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
ВСУ отброшены к уровню африканских армий – эксперт
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
07:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в составе дружественной делегации посетил город Артем

Вместе с с главой города Александром Авдеевым премьер возложил цветы к памятнику японских военнопленных.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, уже второй раз возглавляющий делегацию страны для участия в Восточном экономическом форуме, по прилету в Приморье первым делом побывал в Артеме, где прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику военнопленным японским солдатам. Вместе с главой Артема Александром Авдеевым Синдзо Абэ возложил цветы к памятнику японских военнопленных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артема.

Памятник, расположенный на территории бывшего японского кладбища в микрорайоне шахты «Амурская», появился в 2010 году благодаря тесному сотрудничеству между администрацией Артемовского городского округа и министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Артем был выбран местом возведения памятника неслучайно. На решение повлияло выгодное расположение города по отношению к международному аэропорту.

Между Российской Федерацией и Японией заключено соглашение о военных захоронениях, следуя ему, обе стороны обязуются поддерживать чистоту и порядок на памятных местах. Так, в прошлом году администрацией округа территория монумента была выложена брусчаткой, а в этом году вдоль территории были высажены деревья. Со своей стороны, японцы ухаживают за могилами русских солдат и моряков, погибших во время русско-японской войны.

У памятного монумента японским военнопленным глава Артемовского городского округа Александр Авдеев и премьер-министр Синдзо Абэ почтили память японских солдат, умерших на территории Приморья в ходе Второй мировой войны. Вместе с главой АГО члены японской делегации возложили белые хризантемы, символ траура, к подножию памятника. Глава Артема Александр Авдеев подчеркнул, что дружеские, добрососедские отношения, которые существуют между Россией и Японией, очень важны, и город Артем ответственно относится к миссии по поддержанию порядка на этом памятном месте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ФСО ищет источник слухов про отмену аккредитации главы Минвостокразвития на ВЭФ
Оператор парома из КНДР задолжал терминалу более 1,5 млн рублей - Морвокзал Владивостока
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь