Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в составе дружественной делегации посетил город Артем
Вместе с с главой города Александром Авдеевым премьер возложил цветы к памятнику японских военнопленных.
Вместе с с главой города Александром Авдеевым премьер возложил цветы к памятнику японских военнопленных.
Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.
Памятник, расположенный на территории бывшего японского кладбища в микрорайоне шахты «Амурская», появился в 2010 году благодаря тесному сотрудничеству между администрацией Артемовского городского округа и министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Артем был выбран местом возведения памятника неслучайно. На решение повлияло выгодное расположение города по отношению к международному аэропорту.
Между Российской Федерацией и Японией заключено соглашение о военных захоронениях, следуя ему, обе стороны обязуются поддерживать чистоту и порядок на памятных местах. Так, в прошлом году администрацией округа территория монумента была выложена брусчаткой, а в этом году вдоль территории были высажены деревья. Со своей стороны, японцы ухаживают за могилами русских солдат и моряков, погибших во время
У памятного монумента японским военнопленным глава Артемовского городского округа Александр Авдеев и