Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в составе дружественной делегации посетил город Артем

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Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, уже второй раз возглавляющий делегацию страны для участия в Восточном экономическом форуме, по прилету в Приморье первым делом побывал в Артеме, где прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику военнопленным японским солдатам. Вместе с главой Артема Александром Авдеевым Синдзо Абэ возложил цветы к памятнику японских военнопленных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артема.

Памятник, расположенный на территории бывшего японского кладбища в микрорайоне шахты «Амурская», появился в 2010 году благодаря тесному сотрудничеству между администрацией Артемовского городского округа и министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Артем был выбран местом возведения памятника неслучайно. На решение повлияло выгодное расположение города по отношению к международному аэропорту.

Между Российской Федерацией и Японией заключено соглашение о военных захоронениях, следуя ему, обе стороны обязуются поддерживать чистоту и порядок на памятных местах. Так, в прошлом году администрацией округа территория монумента была выложена брусчаткой, а в этом году вдоль территории были высажены деревья. Со своей стороны, японцы ухаживают за могилами русских солдат и моряков, погибших во время русско-японской войны.