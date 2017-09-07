Глава Минобрнауки региона ответил на вопросы южноуральцев

Еще почти 300 человек подключились из 43 студий в муниципалитетах региона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Вопросы министру образования и науки Александру Кузнецову в Общественную палату поступали в течение двух недель, продолжали приходить и во время прямого эфира. Изменится ли форма сдачи ЕГЭ? Когда родителям начнут доплачивать за семейное образование? И насколько сократилась очередь в детские сады?

«Я хочу сказать, что ни один из них не останется без внимания. И, конечно, вопрос обеспечения учебниками, и вопрос перехода на односменное обучение. Это волнует и учителей, и родителей, и учеников», — подчеркивает председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию образования и науки Нина Горланова.

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На вопрос о повышении зарплаты учителям Александр Кузнецов ответил, что сейчас она в среднем составляет 29 тыс. рублей в месяц, и этот неплохой показатель тут же привел к сокращению кадрового дефицита в школах.

А вот с дефицитом бесплатных учебников будут бороться распространением электронной учебной литературы.