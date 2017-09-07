Членов УИКа в Большом Камне поймали с пачкой «левых» бюллетеней

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Скандал с досрочным голосованием разгорелся в Большом Камне, где 10 сентября выберут депутатов гордумы. Сотрудники полиции зафиксировали попытку выноса пачки неучтенных бюллетеней из городской избирательной комиссии при передаче бюллетеней в УИКи. Председатель муниципальной комиссии (МИК) не знает, откуда появились 60 бюллетеней в сумочке одного из членов участковой комиссии. Наблюдатели отмечают, что вероятно планировалась фальсификация, но была сорвана, сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел за два дня до начала предварительного голосования в УИКах города. С лишними бюллетенями попались члены участковой избирательной комиссии № 405, которые в этот день получали бюллетени для досрочного голосования. Кроме 2 010 бюллетеней, положенных им по расчету, было обнаружено еще 60 бюллетеней. Они были в отдельной сумке. Интересно, что эти бюллетени были уже с печатями и двумя подписями. Подготовил и проштамповал эти бюллетени заместитель председателя УИК № 405 Александр Новичихин. Ранее г-н Новичихин намеревался идти кандидатом на эти городские выборы в порядке самовыдвижения. Но из-за неправильно заполненных документов МИК отказал ему в регистрации.

Не совсем понятна пока в этой истории роль председателя 405 УИК Татьяны Харитоновой. Известно только, что после разбирательств с полицией она оказалась в городской больнице под капельницей.

Как отмечают наблюдатели, много вопросов в связи с этим инцидентом возникает и к председателю ТИК Большого Камня Елена Скрипченко. Она же, по совместительству является заместителем председателя городской муниципальной комиссии и была ответственной за выдачу бюллетеней УИКам.

Все 60 бюллетеней изъяты полицией. В настоящее время проводится проверка. Как пояснил ИА PrimaMedia председатель городской избирательной комиссии Большого Камня Григорий Сапегин, правоохранительные органы пока не определились, что делать с этими бюллетенями. На данный момент, по его словам, нет официального решения — ни о возбуждении дела, ни по судьбе этих бюллетеней.

— Скорее всего, мы их погасим, — предположил он. По словам Григория Сапегина, случилось недоразумение. Просчитались, напечатали другие бюллетени.