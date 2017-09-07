ВЦИОМ выяснил, чем привлекает граждан РФ Дальний Восток
Опрос ВЦИОМ.
Опрос ВЦИОМ.
53% жителей России прогнозируют заметное развитие территории Дальнего Востока уже через 15−20 лет. По мнению 11% опрошенных регион является одним из наиболее перспективных в стране. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Не верят в перспективы развития лишь 10% респондентов.
Основным преимуществом Дальнего Востока граждане называют в первую очередь возможность получать хорошую зарплату (39%).
32% респондентов уверены, что открыть собственное дело и вести бизнес на Дальнем Востоке гораздо проще, чем в других субъектах РФ.
34% говорят о то, что там лучше возможности для трудоустройства и для улучшения жилищных условий (30%).
Возможность путешествия/отдыха на Дальнем Востоке рассматривают 44% российских граждан.
Готовность трудоустроиться в одном из регионов ДФО выразили 24% граждан.
Жители России дали такие характеристики Дальнему Востоку — современный (23%), приоритетный (22%), инновационный (17%), стабильный (17%).
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Как сообщало ИА REGNUM,