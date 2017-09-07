ВЦИОМ выяснил, чем привлекает граждан РФ Дальний Восток

Источник: Reuters

53% жителей России прогнозируют заметное развитие территории Дальнего Востока уже через 15−20 лет. По мнению 11% опрошенных регион является одним из наиболее перспективных в стране. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не верят в перспективы развития лишь 10% респондентов.

Основным преимуществом Дальнего Востока граждане называют в первую очередь возможность получать хорошую зарплату (39%).

32% респондентов уверены, что открыть собственное дело и вести бизнес на Дальнем Востоке гораздо проще, чем в других субъектах РФ.

34% говорят о то, что там лучше возможности для трудоустройства и для улучшения жилищных условий (30%).

Возможность путешествия/отдыха на Дальнем Востоке рассматривают 44% российских граждан.

Готовность трудоустроиться в одном из регионов ДФО выразили 24% граждан.

Жители России дали такие характеристики Дальнему Востоку — современный (23%), приоритетный (22%), инновационный (17%), стабильный (17%).

Опрос 27—29 августа 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.