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08:21 (мск), источник: ИА REGNUM

ВЦИОМ выяснил, чем привлекает граждан РФ Дальний Восток

Опрос ВЦИОМ.

Источник: Reuters

53% жителей России прогнозируют заметное развитие территории Дальнего Востока уже через 15−20 лет. По мнению 11% опрошенных регион является одним из наиболее перспективных в стране. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не верят в перспективы развития лишь 10% респондентов.

Основным преимуществом Дальнего Востока граждане называют в первую очередь возможность получать хорошую зарплату (39%).

32% респондентов уверены, что открыть собственное дело и вести бизнес на Дальнем Востоке гораздо проще, чем в других субъектах РФ.

34% говорят о то, что там лучше возможности для трудоустройства и для улучшения жилищных условий (30%).

Возможность путешествия/отдыха на Дальнем Востоке рассматривают 44% российских граждан.

Готовность трудоустроиться в одном из регионов ДФО выразили 24% граждан.

Жители России дали такие характеристики Дальнему Востоку — современный (23%), приоритетный (22%), инновационный (17%), стабильный (17%).

Опрос 27—29 августа 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6—7 сентября во Владивостоке проходит III Восточный экономический форум. На форуме президент России Владимир Путин заявил, что уровень жизни граждан на Дальнем Востоке должен превысить среднероссийский.

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