Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович

Источник: УралИнформБюро

Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведе, передает «Уралинформбюро».

Согласно распоряжению, в России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025», которой и будет руководить Дворкович.

Организационно-техническое обеспечение заявки поручено Минпромторгу РФ. В течение двух недель ведомство должно внести предложения по составу организационного комитета. Содействие работе также окажут Минэкономразвития РФ, МИД России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей.

На комитет возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением уральской столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.

Финансироваться работа организации будет из казны Свердловской области и внебюджетных источников.