Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович
Так решил Медведев.
Так решил Медведев.
Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 возглавит
Согласно распоряжению, в России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025», которой и будет руководить Дворкович.
На комитет возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением уральской столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.
Финансироваться работа организации будет из казны Свердловской области и внебюджетных источников.
В середине августа врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев в Астане презентовал заявку от Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Уральская столица претендует на проведение выставки наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно она пройдет, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.