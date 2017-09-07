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08:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург на ЭКСПО-2025 поведет Дворкович

Так решил Медведев.

Источник: УралИнформБюро

Комитет по выдвижению Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведе, передает «Уралинформбюро».

Согласно распоряжению, в России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025», которой и будет руководить Дворкович.

Организационно-техническое обеспечение заявки поручено Минпромторгу РФ. В течение двух недель ведомство должно внести предложения по составу организационного комитета. Содействие работе также окажут Минэкономразвития РФ, МИД России, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей.

На комитет возлагаются функции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с выдвижением уральской столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, а также по подготовке для представления в Международное бюро выставок заявочной книги.

Финансироваться работа организации будет из казны Свердловской области и внебюджетных источников.

В середине августа врио губернатора Среднего Урала Евгений Куйвашев в Астане презентовал заявку от Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. Уральская столица претендует на проведение выставки наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно она пройдет, станет известно в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок.

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