Кандидаты на пост свердловского губернатора зачитали рэп (ВИДЕО)
Специалисты проекта «Губернатор66», посвященного грядущим выборам главы Свердловской области, наложили речи кандидатов на музыку, превратив выступления в ритмический речитатив.
Специалисты проекта «Губернатор66», посвященного грядущим выборам главы Свердловской области, наложили речи кандидатов на музыку, превратив выступления в ритмический речитатив.
На видео взяты отрывки выступлений единоросса Евгения Куйвашева, кандидата от «Зеленых» Константина Киселева, кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, коммуниста Алексея Парфенова и претендента от ЛДПР Игоря Торощина. Отметим, что в подборку не попал кандидат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин.
По словам авторов ролика, им попросту не удалось подобрать ему ритмичную текстовку. Напомним, дебаты проходили на «4 канале» и ОТВ, за ними внимательно наблюдала политическая тусовка.
Выборы губернатора состоятся 10 сентября 2017 года.