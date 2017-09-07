Кандидаты на пост свердловского губернатора зачитали рэп (ВИДЕО)

На видео взяты отрывки выступлений единоросса Евгения Куйвашева, кандидата от «Зеленых» Константина Киселева, кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, коммуниста Алексея Парфенова и претендента от ЛДПР Игоря Торощина. Отметим, что в подборку не попал кандидат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин.