Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину выйти на татами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путин выйти на татами с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который также является обладателем черного пояса. О своей идее господин Абэ рассказал в ходе пленарной дискуссии на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 6—7 сентября сообщает ИА PrimaMedia.

«У президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо как у Батулга, я не могу не обратиться к ещё одному обладателю чёрного пояса господину Ямасито, который присутствует в зале. У меня предложение. А что если вам пригласить обладателей чёрных поясов двух президентов в Японию и устроить показательные поединки! Это было бы прекрасно! Я, пожалуй, посмотрю со стороны, так как не имею чёрного пояса», — сказал Синдзо Абэ.