Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину выйти на татами
Поединок с президентом Монголии, по задумке
Поединок с президентом Монголии, по задумке
Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.
«У президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо как у Батулга, я не могу не обратиться к ещё одному обладателю чёрного пояса господину Ямасито, который присутствует в зале. У меня предложение. А что если вам пригласить обладателей чёрных поясов двух президентов в Японию и устроить показательные поединки! Это было бы прекрасно! Я, пожалуй, посмотрю со стороны, так как не имею чёрного пояса», — сказал Синдзо Абэ.
Отметим, что сегодня, 7 сентября, ожидается, что Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в
ВЭФ проходит во Владивостоке третий раз. В этом году в форуме принимает участие 4,2 тысячи человек.