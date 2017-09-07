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09:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину выйти на татами

Поединок с президентом Монголии, по задумке премьер-министра, должен пройти в Японии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 сентября, PrimaMedia.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путин выйти на татами с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который также является обладателем черного пояса. О своей идее господин Абэ рассказал в ходе пленарной дискуссии на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 6—7 сентября сообщает ИА PrimaMedia.

«У президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо как у Батулга, я не могу не обратиться к ещё одному обладателю чёрного пояса господину Ямасито, который присутствует в зале. У меня предложение. А что если вам пригласить обладателей чёрных поясов двух президентов в Японию и устроить показательные поединки! Это было бы прекрасно! Я, пожалуй, посмотрю со стороны, так как не имею чёрного пояса», — сказал Синдзо Абэ.

Отметим, что сегодня, 7 сентября, ожидается, что Владимир Путин, Синдзо Абэ и Халтмагийн Баттулга примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета «капсулы времени» будущего Дворца единоборств, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».

ВЭФ проходит во Владивостоке третий раз. В этом году в форуме принимает участие 4,2 тысячи человек.

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