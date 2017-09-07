Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор

Источник: РИА "Новости"

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Японией. Ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой, глава японского правительства назвал «ненормальной». Заключение договора позволит раскрыть потенциал отношений между Москвой и Токио. Трансляцию с сессии вел телеканал «Россия-24».

Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Синдзо Абэ Премьер-министр Японии

По мнению политика, за последний год в российско-японских отношениях произошли сдвиги, которые две страны не могли достичь за последние 70 лет.

Японский премьер призвал «работать сообща и разделить успех друг с другом», чтобы укрепить взаимное доверие между Москвой и Токио.

Фоторепортаж Спорная гряда

«Мы выбрали взаимовыгодные области сотрудничества и проекты, которые принесут взаимный выигрыш», — подчеркнул Абэ.

Укрепление отношений между двумя странами, особенно в экономике и обеспечении безопасности, позволит заложить «краеугольный камень стабильности» во всей Северо-Восточной Азии, озвучил свою позицию премьер Японии.

Советский Союз и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Заключению договора сейчас препятствуют территориальные претензии на четыре Курильских острова: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

Путин и Абэ в последнее время неоднократно обсуждали проблему отсутствия мирного договора между странами, это стало центральной темой переговоров на полях саммита G20, прошедшего в июле в Гамбурге. Ранее, в декабре 2016 года, лидеры договорились о совместной деятельности на Курильских островах.

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Позиция России состоит в том, что Южные Курилы отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой, эти острова находятся под российским суверенитетом. В Токио указывают, что СССР и Япония не заключили никаких соглашений по итогам Второй мировой, и ссылаются на Симодский трактат 1855 года — первый дипломатический договор между двумя странами. Согласно этому документу, все острова Курильской гряды к северу от Итурупа объявлялись российской территорией, оставшиеся четыре находились под суверенитетом Японии.

В сентябре 1951 года был заключен Сан-Францисский мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции, но СССР отказался подписывать его из-за того, что в переговорах не участвовали представители коммунистического Китая. Также советская делегация указывала на то, что в нарушение Ялтинских соглашений Курильские острова не были указаны в нем советской территорией.