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09:39 (мск), источник: "Российская газета"

Путин объявил новые условия работы на Дальнем Востоке

В соглашениях с резидентами появится «дедушкина оговорка» — первые 10 лет условия не могут ухудшаться. Любой инвестор, ставший резидентом ТОР или свободного порта Владивосток, до 2025 года будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов. А для проектов на сумму свыше 100 млрд рублей будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. Кроме того, иностранцы, которые вложат 10 и более миллионов долларов, смогут в упрощенном порядке получить гражданство.

Источник: AP 2017

«Мы формируем особые новаторские подходы к развитию Дальнего Востока», — заявил Владимир Путин. За четыре года было принято 19 специальных законов и их применение будет максимально удобным. За три года рост региона опережает средние показатели роста по стране, инвестиции за первое полугодие выросли почти на 20 процентов. Рост в целом по России составил 4,1 процента. «Это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов», — пояснил президент.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом», — заверил глава государства. В регион должны приходить все новые и новые друзья, партнеры, инвесторы. «Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток действительно представляет уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ», — заявил президент. В том числе льготные режимы.

Условия здесь на уровне самых продвинутых территорий в мире. Это доступные природные ресурсы, энерготарифы, ниже чем в Пусане, Сеуле, Осаке, Токио и Пекине, заметил Путин. А для того чтобы быстро и дешево доставлять продукцию в АТР и назад, в другие регионы, прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности.

Российский Дальний Восток должен стать одним из важнейших логистических узлов мира, убежден президент. Это значимый центр интеграционных процессов, и Россия намерена и дальше снимать препятствия на пути деловых контактов, развития туризма, молодежных обменов. «Мы настроены на укрепление связей с партнерами как с восточного, так и с западного берегов Тихого океана», — заявил Путин.

После чего глава государства рассказал о том, что должно привлечь еще больше инвестиций. В соглашениях с резидентами предлагается зафиксировать «дедушкину оговорку» — первые 10 лет условия не могут ухудшаться. Кроме того, любой инвестор, ставший резидентом ТОР или свободного порта Владивосток, до 2025 года будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов. Для проектов на сумму свыше 100 млрд рублей будет продлена льгота по налогу на прибыль с 10 до 19 лет.

«Наконец для иностранных инвесторов, которые вложат 10 и более миллионов долларов, предлагается упрощенный порядок предоставления российского гражданства», — объявил глава государства.

И теперь начинается новый этап крупномасштабного комплексного развития Дальнего Востока: он связан с качественным улучшением условий для жизни и работы, создание экономической и социальной среды, превосходящей среднероссийские показатели. В частности, нужно создать эффективные стимулы для роста предпринимательской активности, комфортные условия для бизнеса не только в территориях опережающего развития. Второе направление — строительство новых больниц, медицинских и культурных центров, детсадов и школ. Третье — это молодежная политика.

Путин вспомнил, как вчера индийский инвестор пожаловался ему на недостатки в подготовке кадров — не могут найти специалистов по огранке. Президент поручил разработать программу, причем особый упор сделать на развитие образования, профессиональной ориентации, поддержку молодежи на рынке труда. На Дальнем Востоке нужно открывать филиалы и профильные кафедры ведущих вузов, тесно интегрировать их с ключевыми отраслями.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств формировалась именно здесь, на территориях Дальнего Востока. В ближайшие три года здесь нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на лучшие стандарты движения WorldSkills», — заявил президент. Кроме того, нужно усовершенствовать программу поддержки трудовой мобильности. «Нам предстоит работа на многие и многие годы, но мы верим, что вместе реализуем наши общие планы и Дальний Восток обязательно будет успешным», — заключил Путин.

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