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09:50 (мск), источник: Newslab.ru

Районы края получили более 300 млн рублей на развитие села

На полученные средства аграрии приобрели 170 голов крупного рогатого скота мясного направления, вовлекли в хозяйственный оборот новые площади сельскохозяйственного назначения для производства кормов.

Источник: Reuters

В Красноярском крае 15 муниципалитетов получили поддержку из регионального бюджета на развитие сельских территорий, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Для участия в конкурсе на получение финансирования городам и районам необходимо разработать программу на срок до 3 лет. Еще одной особенностью предоставления средств является инициатива руководства территории развивать производство, приниматься меры по повышению занятости населения и улучшению качества жизни. Деньги муниципалитетам предоставляют в рамках краевого закона о господдержке.

По словам главы краевого минсельхоза Леонида Шорохова, данное направление поддержки востребовано, и сумма финансовой помощи ежегодно растет.

«В прошлом году мы впервые провели конкурс на предоставление межбюджетных трансфертов. В нем приняло участие 21 муниципальное образование. Из них 5 получили господдержку на сумму 144 млн рублей. Это Балахтинский, Ирбейский, Новоселовский, Шарыповский, Ермаковский районы. По итогам конкурса текущего года к ним добавилось еще 10 территорий: Дзержинский, Енисейский, Идринский, Иланский, Курагинский, Манский, Минусинский, Нижнеингашский, Саянский, Тюхтетский районы. Сумма поддержки всех 15 территорий в этом году достигла 302 млн рублей. В 2018 году на межбюджетные трансферты, с учетом будущих победителей конкурса, в краевом бюджете предполагается предусмотреть уже более 400 млн рублей», — отметил Леонид Шорохов.

По предварительным итогам, на полученные средства сельхозтоваропроизводители приобрели 170 голов крупного рогатого скота мясного направления, вовлекли в хозяйственный оборот новые площади сельскохозяйственного назначения для производства кормов. Произведено 663,9 тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 60 тонн мясных пищевых продуктов, 1 265 тонн молока, 3696,4 тонны цельномолочной продукции, 44,3 тонны сливочного масла, 12,2 тонны сыра и сырных продуктов. Субъектами агропромышленного комплекса создано более 60 новых рабочих мест.

«Мы предполагаем, что в этом году эффект от реализации муниципальных программ будет существенно больше. Развитие территории, повышение ее привлекательности для проживания — это ключ к успехам в экономике. Подобного закона нет нигде в России, и территории должны использовать его как возможность улучшить ситуацию на местах в непростой период. Каждый район должен стремиться понять, в чем его особенность, в чем его плюсы и минусы, разработать свою программу и получить краевые деньги на развитие своей малой родины», — подчеркнул Шорохов.

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