Прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае решили «заморозить»

Власти Хабаровского края планируют оставить неизменным прожиточный уровень пенсионера для региональной доплаты на 2018 год. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение в постоянном комитете краевого парламента по социальной защите населения и здравоохранению, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Документ разработан в правительстве края. В пояснении к нему, подписанном министром экономического развития Виктором Калашниковым, говорится, что ценовая ситуация в регионе сложилась так, что этот показатель теоретически мог быть снижен почти на 500 рублей.

«Такой закон мы принимаем ежегодно для установления региональной социальной доплаты к пенсии. Минимум, до которого доводится пенсия, составляет сегодня 10 895 рублей. Эта же норма остаётся и на следующий год. Льготой смогут воспользоваться более 40 тысяч человек, около полутора миллиардов рублей выделяется из федерального и краевого бюджетов на эти цели», — прокомментировала председатель думского комитета Ирина Штепа. Она отметила, что примерно половина из получателей доплаты — жители края, которым назначена пенсия по инвалидности.

В последний раз прожиточный минимум для установления доплаты в регионе увеличивали в 2015 году — на 1 921 рубль. При этом, как неоднократно сообщало агентство, общая величина минимума на душу населения в крае постоянно варьируется постановлениями губернатора. Во втором квартале 2017 года средний размер показателя составил 12 952 рубля, для пенсионеров — 10 492 рубля.

Расчёт прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Показатели учитываются при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.

«Прожиточный минимум по Российской Федерации составляет 8 540 рублей. Доплату до этого уровня делает федеральный бюджет, до установленного в регионе — краевой. Расчёты Хабаровскстата снизились, но этим законопроектом мы оставляем её на уровне прошлого года», — добавила Ирина Штепа.

Информация краевых властей о том, что в регионе последовательно снижаются цены на товары, входящие в потребительскую корзину, послужила поводом для дискуссии на заседании комитета. Депутат фракции КПРФ Виктор Постников усомнился в том, что эти сведения отражают реальную ситуацию.

«Это хорошо, что по расчётам выходит так. Но у нас другие цифры. Стоимость непродовольственных товаров и услуг в регионе постоянно возрастает. У нас цены во многом выше, чем во всех остальных регионах страны. Мы оставляем доплату на том же уровне, как будто инфляции не будет, а коммунальные, транспортные, медицинские услуги подешевеют», — сказал он.