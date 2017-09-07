Прожиточный минимум пенсионера в Хабаровском крае решили «заморозить»
Его величину для региональной доплаты планируют оставить неизменной третий год подряд.
Его величину для региональной доплаты планируют оставить неизменной третий год подряд.
Власти Хабаровского края планируют оставить неизменным прожиточный уровень пенсионера для региональной доплаты на 2018 год. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение в постоянном комитете краевого парламента по социальной защите населения и здравоохранению, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Документ разработан в правительстве края. В пояснении к нему, подписанном министром экономического развития Виктором Калашниковым, говорится, что ценовая ситуация в регионе сложилась так, что этот показатель теоретически мог быть снижен почти на 500 рублей.
«Такой закон мы принимаем ежегодно для установления региональной социальной доплаты к пенсии. Минимум, до которого доводится пенсия, составляет сегодня 10 895 рублей. Эта же норма остаётся и на следующий год. Льготой смогут воспользоваться более 40 тысяч человек, около полутора миллиардов рублей выделяется из федерального и краевого бюджетов на эти цели», — прокомментировала председатель думского комитета Ирина Штепа. Она отметила, что примерно половина из получателей доплаты — жители края, которым назначена пенсия по инвалидности.
В последний раз прожиточный минимум для установления доплаты в регионе увеличивали в 2015 году — на 1 921 рубль. При этом, как неоднократно сообщало агентство, общая величина минимума на душу населения в крае постоянно варьируется постановлениями губернатора. Во втором квартале 2017 года средний размер показателя составил 12 952 рубля, для пенсионеров — 10 492 рубля.
Расчёт прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Показатели учитываются при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.
«Прожиточный минимум по Российской Федерации составляет 8 540 рублей. Доплату до этого уровня делает федеральный бюджет, до установленного в регионе — краевой. Расчёты Хабаровскстата снизились, но этим законопроектом мы оставляем её на уровне прошлого года», — добавила Ирина Штепа.
Информация краевых властей о том, что в регионе последовательно снижаются цены на товары, входящие в потребительскую корзину, послужила поводом для дискуссии на заседании комитета. Депутат фракции КПРФ Виктор Постников усомнился в том, что эти сведения отражают реальную ситуацию.
«Это хорошо, что по расчётам выходит так. Но у нас другие цифры. Стоимость непродовольственных товаров и услуг в регионе постоянно возрастает. У нас цены во многом выше, чем во всех остальных регионах страны. Мы оставляем доплату на том же уровне, как будто инфляции не будет, а коммунальные, транспортные, медицинские услуги подешевеют», — сказал он.
После непродолжительных споров, в ходе которых представитель краевого правительства пыталась убедить депутата в том, что хабаровские пенсионеры живут лучше, чем во многих дальневосточных регионах, а Виктор Постников предлагал начать равняться на страны Центральной Африки, стороны пришли к соглашению. Минэкономразвития к очередному заседанию Закдумы предоставит все данные, которыми оперировали власти региона при установлении величины прожиточного минимума.