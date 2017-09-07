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10:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Делегация Канавинского района Нижнего Новгорода посетит Минск 8—10 сентября для обмена опытом

Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута в апреле 2016 года.

Источник: AP 2017

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 8 сентября исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Михаил Шаров направляет делегацию во главе с заместителем главы администрации Канавинского района, руководителем делегации Анатолием Багровым во Фрунзенский район города Минска республики Беларусь.

В состав делегации также входят начальник управления экономического развития администрации Канавинского района Эдуард Цветков, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района Антон Максимов.

Согласно информации, сроки пребывания делегации — с 8 по 10 сентября 2017 года. Программа визита включает посещение ведущих предприятий экономики и жилищно-коммунального хозяйства Фрунзенского района города Минска, а также посещение городских праздничных мероприятий, посвященных 950-летию со Дня образования города Минска.

«Восьмого сентября, в преддверии 950-летия со Дня образования города Минска состоится встреча делегации Канавинского района с руководителями Фрунзенского района города Минска. Практика подобных встреч стала уже традиционной. Мы намерены развивать отношения. Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами во всех сферах. Мы готовы получать и делиться опытом», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Михаил Шаров.

Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута в апреле 2016 года, когда сторонами было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве между Фрунзенским районом города Минска (Республика Беларусь) и Канавинским районом города Нижнего Новгорода.

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