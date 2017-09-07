Путин: Признателен всем за интерес к российскому Дальнему Востоку
Президент отметил, что интерес к ВЭФ растёт с каждым годом.
Президент отметил, что интерес к ВЭФ растёт с каждым годом.
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума выразил признательность за интерес к российскому Дальнему Востоку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В этом году у нас собрались гости из более 60 стран. Признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, к его настоящему и его будущему. Из года в год растёт к этому форуму. Мне это очень приятно, считаю, что это очень важно», — отметил Владимир Путин.
Глава государства добавил, что российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса АТР открыл саммит АТЭС-2012 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным. В 2017 году принять участие в международном мероприятии приехали свыше 5 тыс. человек из 61 страны.