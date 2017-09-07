Путин: Признателен всем за интерес к российскому Дальнему Востоку

«В этом году у нас собрались гости из более 60 стран. Признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, к его настоящему и его будущему. Из года в год растёт к этому форуму. Мне это очень приятно, считаю, что это очень важно», — отметил Владимир Путин.