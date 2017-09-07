Премьер-министр Японии предложил способ избавить Воронеж от пробок

— В этом городе-миллионнике есть одна серьезная проблема — автомобильные пробки. Поэтому мы должны применить здесь новую систему, которая будет изменять время действия зеленых сигналов светофоров через обмен информацией об индактивности движения с теми светофорами, которые находятся сзади и спереди движения машин, — рассказал он. — Зеленый сигнал должен действовать столько времени, сколько нужно, чтобы беспрепятственно прошла одна группа автомобилей. Таким образом мы сможем уменьшить пробки, и, более того, мы сможем снизить количество выхлопных газов, которые выделяются при начале движения автомобиля и при остановке.