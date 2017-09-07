Премьер-министр Японии предложил способ избавить Воронеж от пробок

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поделился идеей, как избавить Воронеж от пробок, в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме-2017. Об этом сообщает ИА RNS.
— В этом городе-миллионнике есть одна серьезная проблема — автомобильные пробки. Поэтому мы должны применить здесь новую систему, которая будет изменять время действия зеленых сигналов светофоров через обмен информацией об индактивности движения с теми светофорами, которые находятся сзади и спереди движения машин, — рассказал он. — Зеленый сигнал должен действовать столько времени, сколько нужно, чтобы беспрепятственно прошла одна группа автомобилей. Таким образом мы сможем уменьшить пробки, и, более того, мы сможем снизить количество выхлопных газов, которые выделяются при начале движения автомобиля и при остановке.
Также он отметил, что Воронеж, как и Дальний Восток, может стать хорошим примером российско-японского сотрудничества. В городе уже идёт работа с конкретными проектами: с помощью японских технологий будет обновлена система канализации, планируется совершенствование железнодорожных путей сообщения и улучшение городской среды в целом.