Мэр Фурсов: Южный мост будет досрочно введен в эксплуатацию
В 2017 году 60% дорог Самары приведут в нормативное состояние. Об этом сегодня, 7 сентября, на встрече с журналистами сказал глава города Олег Фурсов.
В 2017 году 60% дорог Самары приведут в нормативное состояние. Об этом сегодня, 7 сентября, на встрече с журналистами сказал глава города Олег Фурсов.
По словам мэра, в 2012 году к нормативу были приведены только 12% дорог, а в прошлом — 40%. В этом году на ремонт дорог власти потратили 2,3 млрд рублей.
Также Фурсов затронул тему капитального ремонта Южного моста, который, как заверил глава города, идет по плану. Предполагается, что мост будет досрочно принят в эксплуатацию в начале ноября. Кроме того, мэр рассказал о планах на дорогу по улице 22 Партсъезда от Московского шоссе до
— Проект готов, надеемся что в следующем году начнут строить, — сказал Олег Фурсов.