Депутаты одобрили кандидата в министры труда и соцразвития

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня на комитете Законодательного Собрания депутаты рассматривали кандидатуру на должность нового министра труда и социального развития Новосибирской области. Министерство было образовано недавно путем слияния Министерства социального развития и Министерства труда. Губернатор предложил на должность главы нового министерства Ярослава Фролова, до недавнего времени он работал в Министерстве здравоохранения в должности заместителя министра. Сегодня вице-губернатор Титков, представляя кандидатуру, подчеркнул, что Фролов работал главврачом 12 больницы, которая специализировалась на работе с пожилыми людьми. Депутаты не высказали претензий к Ярославу Фролову. Замечания касались самой идеи объединения министерств. В частности, Вячеслав Журавлев заявил, что, по его мнению, Минсоцразвития итак было перегружено важными функциями. Председатель федерации профсоюзов Александр Козлов высказал опасения, что реорганизация отодвинет на второй план вопросы занятости населения. Депутаты предостерегли претендента на должность министра от ошибок и пожелали успехов. Фролов был утвержден в должности единогласно, но это утверждение — промежуточное. Окончательное утверждение состоится на сессии Законодательного собрания».