Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинспектировал «Красмаш»
Рогозин проверил ход модернизации производства на заводе «Красмаш».
Рогозин проверил ход модернизации производства на заводе «Красмаш».
«По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил “Красмаш”. Техническое перевооружение завода идет по плану», — написал Рогозин в Twitter.
Новая ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2019—2020 гг. После ряда испытаний аппарат поступит в расположение Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизий ракетных войск.
Отметим, что на предприятии Минобороны «Красмаш» проходит реконструкция в рамках федеральной целевой программы «Развитие