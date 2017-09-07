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11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинспектировал «Красмаш»

Рогозин проверил ход модернизации производства на заводе «Красмаш».

Источник: AP 2017

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин приехал в Красноярск для инспекции на заводе «Красмаш». Чиновник проверил ход модернизации производства на предприятии, которое изготавливает тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

«По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил “Красмаш”. Техническое перевооружение завода идет по плану», — написал Рогозин в Twitter.

Новая ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2019—2020 гг. После ряда испытаний аппарат поступит в расположение Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизий ракетных войск.

Отметим, что на предприятии Минобороны «Красмаш» проходит реконструкция в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011−2020 годы».

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