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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

«Не соответствует реалиям»: Путину предложили переименовать Дальний Восток

Российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.

Источник: AP 2017

Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума Ронни Чичунг Чанг предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Дальний Восток, поскольку это название не соответствует политическим и экономическим реалиям современности, передаёт 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сегодня Транстихоокеанская торговля по объёмам намного превышает Трансатлантическую, а экономический рост мира за последние 30−40 лет на 50% обеспечивается за счёт этой части света.

Однако российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин, выступая на форуме «Технопром в Новосибирске, предлагал назвать Дальний Восток Тихоокеанским регионом, фактически процитировав слова песни из мультфильма «Капитан Врунгель» о яхте «Победа» — «Как назвать — так и поплывёт».

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