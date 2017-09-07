«Не соответствует реалиям»: Путину предложили переименовать Дальний Восток
Российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.
Российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.
Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума Ронни Чичунг Чанг предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Дальний Восток, поскольку это название не соответствует политическим и экономическим реалиям современности, передаёт 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, сегодня Транстихоокеанская торговля по объёмам намного превышает Трансатлантическую, а экономический рост мира за последние 30−40 лет на 50% обеспечивается за счёт этой части света.
Однако российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года