«Не соответствует реалиям»: Путину предложили переименовать Дальний Восток

Источник: AP 2017

Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума Ронни Чичунг Чанг предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Дальний Восток, поскольку это название не соответствует политическим и экономическим реалиям современности, передаёт 7 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сегодня Транстихоокеанская торговля по объёмам намного превышает Трансатлантическую, а экономический рост мира за последние 30−40 лет на 50% обеспечивается за счёт этой части света.

Однако российский лидер не озвучил своего мнения по поводу переименования региона.