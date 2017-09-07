Глава МЧС залетит в Екатеринбург
Владимир Пучков вызвал уральских спасателей в «Кольцово».
Владимир Пучков вызвал уральских спасателей в «Кольцово».
Руководитель МЧС Владимир Пучков планирует рекордный по краткости визит на Средний Урал. Как передает 7 сентября корреспондент «АиФ-Урал», в программе у министра нет посещения ни одного объекта, а сам он не намерен покидать аэропорт «Кольцово» — формально его самолет приземлится в Екатеринбурге лишь для дозаправки.
«Встреча с местными руководителями пройдет прямо там, на летном поле. Для этого разобьют полевой палаточный штаб, после чего Пучков отправится в Москву», — уточнил собеседник редакции в Уральском институте МЧС.
Ожидается, что в «Кольцово» самолет с главой ведомства приземлится около 11 часов вечера.