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11:55 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока

Временно отстраненный глава Владивостока выразил соболезнования родным и близким экс-мэра.

Источник: VLADNEWS

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев в своих социальных сетях выразил соболезнования родным и близким Виктора Черепкова, сообщает РИА VladNews.

— Выражаю соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Черепкова.

Виктор Иванович прошёл долгий и яркий жизненный путь, достигнув множества успехов и уважения многих людей. Особый след он оставил и в жизни Владивостока. Он был политиком с большой буквы, который сделал для города многое в те непростые для всей страны времена. Уже в мою бытность управления городом, я неоднократно встречался с Виктором Ивановичем и, не стану скрывать, местами у нас были разногласия. Но я всегда уважал его как личность за его позицию. Вечная ему память! — написал Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Виктор Черепков скончался после длительной болезни 2 сентября в Москве. Прощание с экс-мэром состоялось 6 сентября на Лесном кладбище.

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