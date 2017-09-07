Игорь Пушкарев: Виктор Черепков оставил особый след в жизни Владивостока

Виктор Иванович прошёл долгий и яркий жизненный путь, достигнув множества успехов и уважения многих людей. Особый след он оставил и в жизни Владивостока. Он был политиком с большой буквы, который сделал для города многое в те непростые для всей страны времена. Уже в мою бытность управления городом, я неоднократно встречался с Виктором Ивановичем и, не стану скрывать, местами у нас были разногласия. Но я всегда уважал его как личность за его позицию. Вечная ему память! — написал Игорь Пушкарев.