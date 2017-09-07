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12:34 (мск), источник: КрымPress

Уволились трое из пяти заместителей главы администрации Феодосии

Трое из пяти заместителей главы администрации Феодосии покинули занимаемые должности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый замглавы администрации города Матвей Соломатин покинул должность по окончании срока трудового договора, двое замов — Роман Устинов и Сергей Верба — написали заявления об увольнении по соглашению сторон. На сегодняшний день единственным заместителем главы администрации Феодосии остается только Игорь Гончаренко, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ио главы администрации Феодосии решением сессии местного горсовета назначен Сергей Фомич (также в прошлом зам. главы).

Также в администрации сообщили, что имена кандидатов на вакантные должности замов пока не известны.

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