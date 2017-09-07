Уволились трое из пяти заместителей главы администрации Феодосии

Первый замглавы администрации города Матвей Соломатин покинул должность по окончании срока трудового договора, двое замов — Роман Устинов и Сергей Верба — написали заявления об увольнении по соглашению сторон. На сегодняшний день единственным заместителем главы администрации Феодосии остается только Игорь Гончаренко, — говорится в сообщении пресс-службы.