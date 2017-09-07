Додон говорит «нет» двум другим законопроектам

Игорь Додон утверждает, что после изучения проектов он пришел к выводу, что они не соответствуют предложениям, разработанным рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества.

«Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать всё, чтобы закон 1994 года работал в полной мере и все изменения или дополнения были в духе этого закона. Буду настаивать, чтобы законы по Гагаузии были приняты в редакции, которая была разработана совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества», — добавил президент.