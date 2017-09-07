Додон говорит «нет» двум другим законопроектам
Президент принял решение вернуть парламенту на рассмотрение два законопроекта о полномочиях Гагаузской автономии, сообщает Noi.md.
Президент принял решение вернуть парламенту на рассмотрение два законопроекта о полномочиях Гагаузской автономии, сообщает Noi.md.
Игорь Додон утверждает, что после изучения проектов он пришел к выводу, что они не соответствуют предложениям, разработанным рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества.
«После беседы с башканом Ириной Влах и другими представителями администрации Гагаузии, а также на основании выводов расширенной встречи с представителями Народного собрания Гагаузии, прошедшей 25 июля, я решил вернуть вышеупомянутый законопроект парламенту», — пояснил Додон.
Глава государства убежден, что долг каждого — поддерживать мир и единство нашего общества, а одобренные парламентом инициативы не в состоянии обеспечить это.
«Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать всё, чтобы закон 1994 года работал в полной мере и все изменения или дополнения были в духе этого закона. Буду настаивать, чтобы законы по Гагаузии были приняты в редакции, которая была разработана совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества», — добавил президент.