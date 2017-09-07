ОНФ предлагает создать единую межрегиональную прокуратуру для защиты Байкала
Неформальная конкуренция между регионами существует за сохранение озера в настоящее время.
Неформальная конкуренция между регионами существует за сохранение озера в настоящее время.
Общероссийский народный фронт предложит Генеральной прокуратуре РФ создать единую межрегиональную прокуратуру для защиты Байкала, отметил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев на Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке в
В настоящее время прокурорским надзором на Байкале со стороны Бурятии занимается
«Мы подготовили предложение: необходимо инициировать перед генпрокурором РФ создание Байкальской межрегиональной прокуратуры. Зачастую есть некая неформальная конкуренция между регионами. В результате у нас Байкал, как дитя у семи нянек», — сказал Николай Будуев.
По его словам, есть проблемы с реализацией ФЦП «Охрана озера Байкал».
Напомним, что прокуратура Иркутской области просит неравнодушных жителей и гостей региона сообщать о фактах экологических преступлений и правонарушений, совершаемых на побережье озера Байкал. Граждане могут обращаться по адресу: Иркутск, улица Володарского, 5 и по телефонам «горячей линии»: (83952) 25−90−52 или 8−902−5−12−61−52.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяли работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и охране природы Байкала. Также с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сообщил, что федеральная целевая программа (ФЦП) по охране Байкала будет продолжена. Средства будут выделены из федеральных, региональных и местных бюджетов. Об этом он заявил на
Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство. Чиновники констатируют, что
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, новый проект «Байкал: великое озеро великой страны» является попыткой подойти комплексно к развитию байкальской природной территории, рассказал председатель ИРО ООО «Деловая Россия», председатель клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. Идея комплексности в том, чтобы рассматривать не только экологический компонент, как это было сделано в большей части в предыдущей природоохранной программе. Без решения социальных проблем и экономических задач на побережье, системно вопрос решить невозможно.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского
Кроме того, губернатор Сергей Левченко предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность корректировки федерального закона об охране озера Байкал с целью смягчить ряд его положений, касающихся застройки территории. Он предлагает исключить экологическую экспертизу для объектов третьей и четвертой степени опасности.