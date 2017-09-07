ОНФ предлагает создать единую межрегиональную прокуратуру для защиты Байкала

Источник: IrkutskMedia.ru

Общероссийский народный фронт предложит Генеральной прокуратуре РФ создать единую межрегиональную прокуратуру для защиты Байкала, отметил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев на Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибири и на Дальнем Востоке в Улан-Удэ накануне, 6 сентября. По его словам, сейчас существует неформальная конкуренция между регионами за сохранение озера. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время прокурорским надзором на Байкале со стороны Бурятии занимается Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, со стороны Иркутской области — Западно-Байкальская межрайонная прокуратура (на правах природоохранной).

«Мы подготовили предложение: необходимо инициировать перед генпрокурором РФ создание Байкальской межрегиональной прокуратуры. Зачастую есть некая неформальная конкуренция между регионами. В результате у нас Байкал, как дитя у семи нянек», — сказал Николай Будуев.

По его словам, есть проблемы с реализацией ФЦП «Охрана озера Байкал».

Нет координации, зачастую нет контроля, правоохранительные органы работают, но они работают по хвостам.

Напомним, что прокуратура Иркутской области просит неравнодушных жителей и гостей региона сообщать о фактах экологических преступлений и правонарушений, совершаемых на побережье озера Байкал. Граждане могут обращаться по адресу: Иркутск, улица Володарского, 5 и по телефонам «горячей линии»: (83952) 25−90−52 или 8−902−5−12−61−52.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяли работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и охране природы Байкала. Также с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сообщил, что федеральная целевая программа (ФЦП) по охране Байкала будет продолжена. Средства будут выделены из федеральных, региональных и местных бюджетов. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первому Байкальскому международному экологическому водному форуму в Москве.

Напомним, что Минэкономразвития предложило досрочно закрыть федеральную целевую программу (ФЦП) по охране Байкала, которая рассчитана до 2020 года.

Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство. Чиновники констатируют, что из-за ошибок в управлении ФЦП ряд мероприятий не был выполнен. Предложение Минэка настораживает экологов: без денег Россия не сможет выполнять свои международные обязательства по охране озера. Впрочем, представители Минэкономразвития не исключают продления программы и даже увеличения объемов ее финансирования, но для этого Минприроды должно повысить качество управления ею.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, новый проект «Байкал: великое озеро великой страны» является попыткой подойти комплексно к развитию байкальской природной территории, рассказал председатель ИРО ООО «Деловая Россия», председатель клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. Идея комплексности в том, чтобы рассматривать не только экологический компонент, как это было сделано в большей части в предыдущей природоохранной программе. Без решения социальных проблем и экономических задач на побережье, системно вопрос решить невозможно.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода. Поручения президента опубликованы на официальном сайте Кремля.