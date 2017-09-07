Путин передал через Куйвашева послание инвалидам всего мира

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге в пятницу, 8 сентября, начнется Всемирный конгресс инвалидов, на который съедутся более 700 делегатов из 27 стран мира. Грандиозное мероприятие, которое пройдет в течение предстоящего уикенда, напутствовал президент России Владимир Путин. Об этом «АиФ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Конгресс, к которому свердловские власти готовились около двух лет, должен внести вклад в создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и не только. «Считаю ваш форум, посвященный важнейшим вопросам повышения качества жизни людей с инвалидностью — большим, общественно значимым событием. Серьезным вкладом в решение широкого круга задач, связанных с обеспечением условий для профессиональной, творческой самореализации людей с проблемами здоровья, формированием их активной жизненной позиции», — говорится в приветствии президента России. Владимир Путин выразил уверенность, что встреча пройдет плодотворно и послужит выработке полезных рекомендаций, а также укреплению международных и личных контактов.