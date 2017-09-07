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11:46 (мск), источник: dostup1.ru

Путин и Назарбаев посетят Челябинск в ноябре

Визит глав двух государств состоится в рамках Межрегионального форума России и Казахстана.

Межрегиональный форум России и Казахстана с участием глав государств и руководителей регионов состоится в Челябинске в ноябре текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главной темой встречи в Челябинске, которая состоится в ноябре, станет развитие человеческого капитала. Мы будем говорить о сотрудничестве в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика», — приводит ТАСС слова заместителя министра иностранных дел Казахстана Галымжана Койшыбаева.

Он добавил, что планируется подписать ряд «серьезных документов о сотрудничестве».

«Мы готовим документы в сфере образования. Ведущие вузы наших стран сотрудничают напрямую, идет обмен студентами. Московский государственный университет имеет филиал в Астане, и, насколько я знаю, на эту встречу МГУ также выходит с новым документом. Не исключено, что могут быть подписаны также соглашения о сотрудничестве в области культуры, медицины и, безусловно, в экономической сфере. Так что мы ожидаем принятия хорошего пакета документов», — сказал Койшыбаев.

Напомним, в мероприятии примут участие президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, а также руководители регионов. Первый такой форум состоялся в 2003 году в Омске. Темой предыдущего XIII форума, который прошел в 2016 году в Астане, было развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства.

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