Путин и Назарбаев посетят Челябинск в ноябре

Межрегиональный форум России и Казахстана с участием глав государств и руководителей регионов состоится в Челябинске в ноябре текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главной темой встречи в Челябинске, которая состоится в ноябре, станет развитие человеческого капитала. Мы будем говорить о сотрудничестве в таких сферах, как образование, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие талантов, цифровая экономика», — приводит ТАСС слова заместителя министра иностранных дел Казахстана Галымжана Койшыбаева.

Он добавил, что планируется подписать ряд «серьезных документов о сотрудничестве».

«Мы готовим документы в сфере образования. Ведущие вузы наших стран сотрудничают напрямую, идет обмен студентами. Московский государственный университет имеет филиал в Астане, и, насколько я знаю, на эту встречу МГУ также выходит с новым документом. Не исключено, что могут быть подписаны также соглашения о сотрудничестве в области культуры, медицины и, безусловно, в экономической сфере. Так что мы ожидаем принятия хорошего пакета документов», — сказал Койшыбаев.