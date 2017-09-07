Рустам Минниханов: «Бюджет для муниципалитетов сформирован без дефицита»

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ », Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в заседание Кабмина РТ о прогнозе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Министром экономики РТ Артемом Здуновым были представлены цифры по уровню ВРП и прогнозы на будущий год, так темп роста валового регионального радуется в Татарстане составил 103,9 процента. По прогнозам министерства к концу года он должен составить у 2 трлн 72 млрд рублей.

Руководитель Минфина РТ Радик Гайзатуллин отметил, что за 8 месяцев 2017 года бюджет Республики Татарстан получил 164,8 млрд рублей в виде налоговых отчислений.

«Должен сказать, что система работает. Большая работа проведена на уровне министерств, на уровне муниципалитетов. Есть отработанный механизм, порядок формирования. Плохо или хорошо, но мы единый стандарт уже на протяжении многих лет используем и он является базовым. Есть некоторые коррективы, которые учтены и есть индексация» Рустам Минниханов

Лидер Республики отметил, что есть запросы от муниципалитетов, все они будут обработаны и решены через специальные программы.

«Кроме этого за балансом, мне министр финансов докладывал, “хотелок” на 19 млрд, но это нормально, — говорит он. — Но мы внимательно все те предложения смотрим, которые формируются в рамках подготовки принятия бюджета. Мы их берем и системно пытаемся решить нашими программами. 30 с лишним программ, они во многом решают эти задачи».

По слова Рустама Минниханова значительная часть средств уходит на федеральный уровень, это тоже нужно учитывать.

«Надо понимать, что бюджет растет не просто на словах, хотя экономика растет, у нас реально наши доходы уходят на федеральный уровень. Часть доходов: налог на прибыль, акцизы, неналоговые доходы. Мы оцениваем по следующему году на уровне 12−13 млрд», — сказал он.

Руководитель региона обратился к руководителям муниципалитетами с просьбой работать в рамках договоренностей.

«Бюджет для муниципалитетов по вот этим стандартам сформирован без дефицита, — сказал он. — Просьба всем придерживаться этих договоренностей, никаких вольностей по разворачиванию бюджета. Пожалуйста, если у вас будут дополнительные доходы, то все эти деньги ваши, никто на них не претендует. Но то о чем мы договорились, должно быть базой».

Говоря о дополнительных доходах, Президент предостерег от злоупотреблений при предоставлении платных услуг, особенно в сфере здравоохранения. «Чтобы всех на платников не перебрасывали. Все должно быть четко расписано: когда, что и как».

По словам Рустама Минниханова, республика получила дополнительные средства на выполнение «майских указов» Президента РФ. Для их реализации необходимо активизировать работу в Парламенте Республики.

«Нам только на выполнение указов плюсом 17 млрд дали, — говорит он. -Это пол бюджета какого-то субъекта, очень большие цифры, указ мы должны выполнить и поэтому просьба в рамках тех расчетов, что есть надо активно работать с парламентом, провести зональные слушания, с комитетам Госсовета».

Рустам Минниханов напомнил присутствующим, что в следующем году в Казани пройдет Чемпионат мира по футболу и другие мероприятия.