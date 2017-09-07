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14:08 (мск), источник: Sputnik.md

Президент вернул в парламент законопроекты, касающиеся полномочий Гагаузии

Противостояние президента Молдовы и парламентского большинства продолжается: глава республики не промульгировал еще один проект депутатов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вернул в парламент законопроекты, касающиеся полномочий Гагаузии, так как они не соответствуют выработанным ранее предложениям. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«Получил из парламента на промульгацию законопроекты, касающиеся полномочий Гагаузии. По итогам их рассмотрения мы пришли к заключению, что они не соответствуют предложениям, выработанным совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и представителей гражданского общества», — отметил Додон.

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По его словам, после обсуждения с башканом Гагаузии Ириной Влах и другими представителями руководства автономии, а также на основе выводов расширенной встречи с представителями Народного собрания от 25 июля 2017 года, президент принял «решение не промульгировать и вернуть данные законопроекты обратно в Парламент».

«Мы должны хранить мир и единство нашего общества. Закон об особом правовом статусе Гагаузии от 23 декабря 1994 года представлял собой компромисс, необходимый для предотвращения эскалации существовавшего на тот момент конфликта. Нужно сделать все, чтобы закон 1994 года работал в полной мере и все изменения или дополнения были в духе этого закона», — считает Додон.

Как отметил глава республики, он намерен настаивать на том, чтобы законы по Гагаузии были приняты в редакции, которая была разработана совместной рабочей группой парламента, Народного собрания Гагаузии и гражданского общества.

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