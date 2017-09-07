Куйвашев запустил газопровод в Пышминском районе

Первый факел сетевого природного газа глава региона зажег сегодня в селе Тупицино. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационно политики Свердловской области, здесь уже построена необходимая инфраструктура, и к распределительным сетям подключились первые 17 потребителей. В целом же техническая возможность газификации здесь создана для 84 домовладений.

Помимо села Тупицыно, к газопроводу протяженностью почти 50 км и общей стоимостью в 315 млн руб. в перспективе смогут подключиться жители деревень Смирново, Русаково, Комарово и Савино, а также сел Чернышево, Четкарино и поселка Первомайский. Так, в Чернышево уже также созданы все условия для того, чтобы в 116 домах его жителей появился природный газ. Для этого здесь построено более семи километров газораспределительных сетей низкого давления.

Газопроводы в населенных пунктах Пышминского района строились с участием средств областного бюджета по программе развития АПК. Всего на эти цели из региональной казны было выделено 15 млн руб.

«Мы все долго ждали этого события. Подключение к голубому топливу дает новые возможности. Это и безопасность, и экологичность, и новые производственные возможности в развитии сельского хозяйства, это совсем новое качество жизни», — отметил Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, задача сегодня — не просто строить объекты инфраструктуры, но и создавать условия для того, чтобы люди могли к ним подключиться. Для этого по инициативе Евгения Куйвашева в Свердловской области был разработан и принят закон, который расширяет список льготников на подключение жилья к газу. Сегодня воспользоваться государственной поддержкой в размере до 35 тыс. руб. могут не только малообеспеченные жители региона, но и неработающие пенсионеры. Заявки от них на протяжении последних двух недель активно поступают в региональное министерство социальной политики.