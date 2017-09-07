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12:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Путин рассказал о пользе своей дипломной работы о Калининградской области

Президент писал о возобновлении ресурсной базы.

Источник: Калининград.Ru

Дипломная работа президента России Владимира Путина о возобновлении ресурсной базы Калининградской области помогает ему и в настоящее время. Об этом глава государства рассказал во время пленарного заседания на ВЭФ, пишет РИА Новости.

«Я писал по ресурсной базе свою работу. На примере возобновления ресурсной базы Калининградской области, когда ещё работал в Санкт-Петербурге. О планировании этой работы… Эти наработки в комплексе с тем, что происходит в реальной жизни, должны помогать, во всяком случае, мне до сих пор помогают», — рассказал Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нём принимает участие президент России, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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