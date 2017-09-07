Путин рассказал о пользе своей дипломной работы о Калининградской области
Президент писал о возобновлении ресурсной базы.
Президент писал о возобновлении ресурсной базы.
Дипломная работа президента России Владимира Путина о возобновлении ресурсной базы Калининградской области помогает ему и в настоящее время. Об этом глава государства рассказал во время пленарного заседания на ВЭФ, пишет РИА Новости.
«Я писал по ресурсной базе свою работу. На примере возобновления ресурсной базы Калининградской области, когда ещё работал в
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нём принимает участие президент России, в числе гостей форума —