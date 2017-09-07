Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
11Солнечное затмение над США
12:29 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области депутат Калинин отсудил себе мандат

В Любинском районном суде завершилось рассмотрение иска Анатолия Калинина с требованием о возвращении ему полномочий депутата районного совета.

Источник: AP 2017

Ранее Калинин был лишен мандата из-за неточных сведений в декларации о доходах. В прокуратуре настаивали, что народный избранник не внес в декларацию 2015 и 2016 годов доходы в размере 1 млн рублей.

Анатолий Калинин сразу заявил о намерении вернуться в представительный орган через суд. По его словам, в декларацию не были внесены сведения о продаже машины и полученных кредитах.

«Ну какой я коррупционер, когда живу на пенсию, большую часть которой отдаю на платежи по кредитам?! И почему кредиты должны указываться в декларации как полученный доход? Я задавал этот вопрос прокурору, мне никто не ответил. Уверен, что мне удастся восстановиться через суд», — заявлял тогда Калинин.

Суд встал на сторону истца и своим решением вернул депутатский мандат.

«Я намерен и дальше продолжать свою депутатскую работу. В ближайшее время пойду разговаривать с главой района Абаем Ракимжановым. Он себе новую машину купил за 1,5 млн рублей, хотя можно было и на старой ездить. И к губернатору Омской области Виктору Назарову буду записываться на личный прием», — сказал в разговоре с «СуперОмском» Анатолий Калинин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», районный депутат в 2010—2011 годах был членом «Справедливой России», но вскоре покинул эту партию. Как поговариют, из-за ссоры с Еленой Мизулиной. После СР Калинин вступил в ЛДПР. Правда, тоже ненадолго. После ЛДПР Калинин работал помощником кандидата от КПРФ, а в последнее время вел политическую деятельность как самостоятельный политик.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь