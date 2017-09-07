В Омской области депутат Калинин отсудил себе мандат
В Любинском районном суде завершилось рассмотрение иска Анатолия Калинина с требованием о возвращении ему полномочий депутата районного совета.
В Любинском районном суде завершилось рассмотрение иска Анатолия Калинина с требованием о возвращении ему полномочий депутата районного совета.
Ранее Калинин был лишен мандата
Анатолий Калинин сразу заявил о намерении вернуться в представительный орган через суд. По его словам, в декларацию не были внесены сведения о продаже машины и полученных кредитах.
«Ну какой я коррупционер, когда живу на пенсию, большую часть которой отдаю на платежи по кредитам?! И почему кредиты должны указываться в декларации как полученный доход? Я задавал этот вопрос прокурору, мне никто не ответил. Уверен, что мне удастся восстановиться через суд», — заявлял тогда Калинин.
Суд встал на сторону истца и своим решением вернул депутатский мандат.
«Я намерен и дальше продолжать свою депутатскую работу. В ближайшее время пойду разговаривать с главой района Абаем Ракимжановым. Он себе новую машину купил за 1,5 млн рублей, хотя можно было и на старой ездить. И к губернатору Омской области Виктору Назарову буду записываться на личный прием», — сказал в разговоре с «СуперОмском» Анатолий Калинин.
Как ранее сообщал «СуперОмск», районный депутат в 2010—2011 годах был членом «Справедливой России», но вскоре покинул эту партию. Как поговариют,