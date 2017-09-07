В Омской области депутат спел в суде, чтобы его иск удовлетворили
Любинский районный суд 6 сентября удовлетворил иск Анатолия Калинина по возвращению ему мандата депутата Совета Красноярского городского поселения.
Любинский районный суд 6 сентября удовлетворил иск Анатолия Калинина по возвращению ему мандата депутата Совета Красноярского городского поселения.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Калинин в суде оспорил решение районного совета о лишении его полномочий по требованию прокуратуры, которая настаивала на том, что депутат в декларации о доходах 2015 и 2016 годов внес недостоверные данные. Разбирательства по иску требовательного депутата проходили необычно.
«Обычно у нас в судах не дают слово после выступления прокурора. Тут судья спросил у меня, хочу ли я
Неизвестно, повлиял ли вокал депутата на судью, но в любом случае депутатские полномочия Калинину восстановили.
В ближайшее время депутат райсовета намерен встретиться с главой Любинского района Абаем Ракимжановым и записаться на прием к губернатору Омской области Виктору Назарову.
Районный депутат в 2010—2011 годах был членом «Справедливой России», но вскоре покинул эту партию. Как поговариют,