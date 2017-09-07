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12:38 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области депутат спел в суде, чтобы его иск удовлетворили

Любинский районный суд 6 сентября удовлетворил иск Анатолия Калинина по возвращению ему мандата депутата Совета Красноярского городского поселения.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Калинин в суде оспорил решение районного совета о лишении его полномочий по требованию прокуратуры, которая настаивала на том, что депутат в декларации о доходах 2015 и 2016 годов внес недостоверные данные. Разбирательства по иску требовательного депутата проходили необычно.

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«Обычно у нас в судах не дают слово после выступления прокурора. Тут судья спросил у меня, хочу ли я что-то сказать. Я сказал, что говорить не хочу, хочу спеть. И исполнил куплет из песни «Священная война», — рассказал «СуперОмску» Анатолий Калинин.

Неизвестно, повлиял ли вокал депутата на судью, но в любом случае депутатские полномочия Калинину восстановили.

В ближайшее время депутат райсовета намерен встретиться с главой Любинского района Абаем Ракимжановым и записаться на прием к губернатору Омской области Виктору Назарову.

Районный депутат в 2010—2011 годах был членом «Справедливой России», но вскоре покинул эту партию. Как поговариют, из-за ссоры с Еленой Мизулиной. После СР Калинин вступил в ЛДПР. Правда, тоже ненадолго. После ЛДПР Калинин работал помощником кандидата от КПРФ, а в последнее время вел политическую деятельность как самостоятельный политик.

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