В Омской области депутат спел в суде, чтобы его иск удовлетворили

Как ранее сообщал «СуперОмск», Калинин в суде оспорил решение районного совета о лишении его полномочий по требованию прокуратуры, которая настаивала на том, что депутат в декларации о доходах 2015 и 2016 годов внес недостоверные данные. Разбирательства по иску требовательного депутата проходили необычно.

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«Обычно у нас в судах не дают слово после выступления прокурора. Тут судья спросил у меня, хочу ли я что-то сказать. Я сказал, что говорить не хочу, хочу спеть. И исполнил куплет из песни «Священная война», — рассказал «СуперОмску» Анатолий Калинин.

Неизвестно, повлиял ли вокал депутата на судью, но в любом случае депутатские полномочия Калинину восстановили.

В ближайшее время депутат райсовета намерен встретиться с главой Любинского района Абаем Ракимжановым и записаться на прием к губернатору Омской области Виктору Назарову.