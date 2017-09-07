Порошенко признал, что Украина не сможет забрать Крым силой
Россия добровольно «не уйдет из Крыма», поэтому Киев должен сделать полуостров «непосильной ношей» для Москвы, заявил украинский президент.
Россия добровольно «не уйдет из Крыма», поэтому Киев должен сделать полуостров «непосильной ношей» для Москвы, заявил украинский президент.
КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой.
«Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло», — заявил Порошенко в ходе ежегодного обращения к парламенту.
В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, по время празднования Дня независимости Украины Порошенко отметил, что остается привержен дипломатическому пути возвращения Донбасса и Крыма. В июне он утверждал, что украинские флаги скоро «будут развеваться гордо в свободном Крыму».
На полуострове в свою очередь заявили, что крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины — России и посоветовали Порошенко подумать о том, как не допустить развала собственной страны.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина