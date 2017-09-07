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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко признал, что Украина не сможет забрать Крым силой

Россия добровольно «не уйдет из Крыма», поэтому Киев должен сделать полуостров «непосильной ношей» для Москвы, заявил украинский президент.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой.

«Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло», — заявил Порошенко в ходе ежегодного обращения к парламенту.

По его словам, Киев будет задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, международные арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, по время празднования Дня независимости Украины Порошенко отметил, что остается привержен дипломатическому пути возвращения Донбасса и Крыма. В июне он утверждал, что украинские флаги скоро «будут развеваться гордо в свободном Крыму».

На полуострове в свою очередь заявили, что крымчане сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины — России и посоветовали Порошенко подумать о том, как не допустить развала собственной страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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