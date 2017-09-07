Замминистра связи РФ подписал воронежский детский дом на «Мурзилку»

Источник: РИА "Новости"

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и губернатор Алексей Гордеев подписали Детский дом Воронежа на журнал «Мурзилка» на первое полугодие 2018 года. Они оформили подписку перед открытием Всероссийского медиафорума «Траектория смысла» Event-Hall в четверг, 7 сентября.

Глава региона и замминистра связи стали одними из первых участников благотворительной акции Почты России «Дерево Добра». Алексей Волин и Алексей Гордеев также подписали Коротоякский пансионат в Острогожском районе на газету «Воронежский курьер».

Ежегодная акция «Дерево Добра» проходит в рамках подписной компании, начавшейся во всех отделениях связи Воронежской области. Каждый желающий может оформить подписку на любое издание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Для этого участнику акции нужно выбрать издание и интернат, детский дом или дом престарелых, которому хочет сделать подарок, и оплатить подписку у оператора.