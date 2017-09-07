Замминистра связи РФ подписал воронежский детский дом на «Мурзилку»
Алексей Волин и Алексей Гордеев поучаствовали в благотворительной акции Почты России.
Алексей Волин и Алексей Гордеев поучаствовали в благотворительной акции Почты России.
Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и губернатор Алексей Гордеев подписали Детский дом Воронежа на журнал «Мурзилка» на первое полугодие 2018 года. Они оформили подписку перед открытием Всероссийского медиафорума «Траектория смысла»
Глава региона и замминистра связи стали одними из первых участников благотворительной акции Почты России «Дерево Добра». Алексей Волин и Алексей Гордеев также подписали Коротоякский пансионат в Острогожском районе на газету «Воронежский курьер».
Ежегодная акция «Дерево Добра» проходит в рамках подписной компании, начавшейся во всех отделениях связи Воронежской области. Каждый желающий может оформить подписку на любое издание для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Для этого участнику акции нужно выбрать издание и интернат, детский дом или дом престарелых, которому хочет сделать подарок, и оплатить подписку у оператора.
Всероссийский медиафорум «Траектория смысла: региональные СМИ на пути эффективности и конкурентоспособности» будет работать 7 и 8 сентября. В форуме примут участие более 600 человек, в числе которых медиаменеджеры, эксперты, известные журналисты и репортеры, представители федеральных и региональных органов власти. Представители медиасообщества и органов государственной власти обсудят актуальные вопросы, связанные с перспективами развития медиаотрасли.