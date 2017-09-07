Глава Кстовской администрации задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, 6 сентября 2017 года в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование в ходе проведения банкротства муниципального предприятия.

«В ходе осмотра места происшествия следователем СК России у главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области обнаружены и изъяты незаконно полученные им денежные средства», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления. Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).