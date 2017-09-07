Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе

Источник: Reuters

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Участие представителей самопровозглашенных республик, а также России невозможно, передает слова украинского лидера агентство УНН.

Порошенко пояснил, что принципы миротворческих миссий ООН исключают «участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта».

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«Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может», — подчеркнул он.

Переговоры о вводе миротворцев или их ввод не могут привести к снятию санкций с России, добавил Порошенко, они должны оставаться в силе «до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости» Украины.

Размещение миротворцев позволит достичь реального прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны, передает заявления Порошенко агентство УНИАН.

Размещение на всей оккупированной территории Донбасса «голубых касок» ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации. Петр Порошенко Президент Украины

Порошенко не настроен рассматривать мирный путь разрешения конфликта, заявил РБК полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. «Он [Порошенко] не хочет пытаться мирным путем разрешать конфликт, если он настаивает на том, чтобы ввести тот вариант применения сил ООН, который в данной ситуации невозможен. А попытку найти какой-то иной приемлемый вариант участия ООН в конкретно данной ситуации — в обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ — он сразу отвергает», — сообщил Дейнего.

Президент России Владимир Путин 5 сентября выступил в поддержку размещения миротворцев в Донбассе, но уточнил, что их мандат должен сводиться к обеспечению безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миротворцы должны быть размещены на линии разграничения между силами Киева, Донецка и Луганска, пояснил президент.

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В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что соответствующий проект резолюции Москва направила в Совбез ООН.

Но в Киеве заявления российской стороны встретили с критикой. В МИД Украины подчеркнули, что Москва ранее «саботировала» инициативы украинской стороны по вводу миротворцев. Заявления Путина о миротворцах, считают украинские дипломаты, являются попыткой «представить агрессию внутриукраинским конфликтом».

Источник РБК, близкий к контактной группе в Минске с российской стороны, ранее высказал сомнения в том, что резолюция о миротворцах будет поддержана в Совбезе ООН. Российский проект, говорил собеседник РБК, будет «скорее всего» предполагать участие Москвы в миротворческой миссии, Киев и страны Запада с этим вряд ли согласятся.