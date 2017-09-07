Нижегородская администрация планирует повысить стоимость питания в школах

Источник: НИА-Нижний Новгород

По ее словам, соответствующий документ разрабатывался с июня текущего года, «до этого два года цены на питание в школах не повышались».

«Мы предлагаем повысить стоимость питания на две инфляции. К примеру, если сейчас стоимость завтрака составляет 54 рубля, то будет около 58−60. По срокам — можно с января 2018 года, но если депутаты рассмотрят предложение раньше — то и повысим раньше», — отметила Ирина Кудрявцева.

Члены комиссии по соцполитике поддержали данное предложение. Если документ будет полностью готов до 20 сентября — его рассмотрят на сентябрьском заседании Гордумы.

Напомним, что в марте 2015 года Дума Нижнего Новгорода одобрила увеличение стоимости питания в школах города на 12% с 1 апреля 2015 года. Напомним также, в декабре 2016 года Дума включила «находящихся в социально опасном положении» детей в перечень льготников на питание в школе. Тогда же сообщалось, что в школах планируется создать специальные комиссии, которые будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.