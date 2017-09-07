Суд отменил резонансное оправдание экс-чиновников омской мэрии Соболева и Потапова
Апелляционная коллегия по уголовным делам Омского областного суда сегодня пересмотрела приговор бывшему
Апелляционная коллегия по уголовным делам Омского областного суда сегодня пересмотрела приговор бывшему
Им вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
В первой инстанции — Центральном районном суде — прокуратура требовала для Соболева 3,5 года колонии, для Потапова — 3 года условно. Однако судья Сергей Бучаков признал доказательства недостаточными и оправдал
Прокуратура, естественно, не согласилась с Фемидой и подала на обжалование в облсуд. В итоге апелляционная коллегия отменила приговор и постановила направить дело на новое рассмотрение в Центральный райсуд.
«Комментариев не будет», — кратко пояснил адвокат Потапова, Михаил Тимохин в ответ на звонок корреспондента «СуперОмска».
Напомним, обвинение утверждало, что с августа 2009 года по декабрь 2011 года чиновники необоснованно возместили из городского бюджета фирме «Электротехнический комплекс» затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С предпринимателями были подписаны соответствующие документы: соглашение, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. На основании бумаг коммерческая структура получила более 80 млн рублей.
Сами подсудимые отрицали вину, утверждая, что ущерб отсутствует, а от договора город выиграл, поскольку бесхозные сети были отремонтированы.