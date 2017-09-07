Суд отменил резонансное оправдание экс-чиновников омской мэрии Соболева и Потапова

Им вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В первой инстанции — Центральном районном суде — прокуратура требовала для Соболева 3,5 года колонии, для Потапова — 3 года условно. Однако судья Сергей Бучаков признал доказательства недостаточными и оправдал экс-чиновников. Приговор стал довольно неожиданным и резонансным — оправдания в российских судах сами по себе редкость, а по таким громким делам — тем более.

Прокуратура, естественно, не согласилась с Фемидой и подала на обжалование в облсуд. В итоге апелляционная коллегия отменила приговор и постановила направить дело на новое рассмотрение в Центральный райсуд.

«Комментариев не будет», — кратко пояснил адвокат Потапова, Михаил Тимохин в ответ на звонок корреспондента «СуперОмска».

Напомним, обвинение утверждало, что с августа 2009 года по декабрь 2011 года чиновники необоснованно возместили из городского бюджета фирме «Электротехнический комплекс» затраты на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С предпринимателями были подписаны соответствующие документы: соглашение, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. На основании бумаг коммерческая структура получила более 80 млн рублей.