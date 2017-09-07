Мэр Фурсов раскритиковал главу Октябрьского района Аллу Волчкову
Сегодня, 7 сентября, мэр города Олега Фурсов на встрече с журналистами довольно жестко отозвался о главе Октябрьского района Алле Волчковой.
Сегодня, 7 сентября, мэр города Олега Фурсов на встрече с журналистами довольно жестко отозвался о главе Октябрьского района Алле Волчковой.
Как пояснил чиновник, перед своим отпуском он объехал район и нашел много зарослей амброзии, о чем оповестил Волчкову и предоставил фотографии. Однако, вернувшись из отпуска, чиновник обнаружил аллергенное растение на тех же местах. Мэр даже получил замечание по этому поводу от губернатора Николая Меркушкина.
— Моя позиция достаточно жесткая, в отношении любых чиновников — человек должен работать. Если он по
В то же время мэр привел примеры и положительных примеров — он остался доволен Советским и Кировским районами. Сейчас есть бюджет районов, в них привлекаются деньги из различных источников. В этих двух районах активно устанавливаются малые архитектурные формы, делаются внутриквартальные дороги.