Мэр Фурсов раскритиковал главу Октябрьского района Аллу Волчкову

Источник: samregion.ru

Как пояснил чиновник, перед своим отпуском он объехал район и нашел много зарослей амброзии, о чем оповестил Волчкову и предоставил фотографии. Однако, вернувшись из отпуска, чиновник обнаружил аллергенное растение на тех же местах. Мэр даже получил замечание по этому поводу от губернатора Николая Меркушкина.

— Моя позиция достаточно жесткая, в отношении любых чиновников — человек должен работать. Если он по каким-то причинам он не работает, квалификации там не хватает или желания, то он должен уйти, — прокомментировал Олег Фурсов.