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13:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэр Фурсов раскритиковал главу Октябрьского района Аллу Волчкову

Сегодня, 7 сентября, мэр города Олега Фурсов на встрече с журналистами довольно жестко отозвался о главе Октябрьского района Алле Волчковой.

Источник: samregion.ru

Как пояснил чиновник, перед своим отпуском он объехал район и нашел много зарослей амброзии, о чем оповестил Волчкову и предоставил фотографии. Однако, вернувшись из отпуска, чиновник обнаружил аллергенное растение на тех же местах. Мэр даже получил замечание по этому поводу от губернатора Николая Меркушкина.

— Моя позиция достаточно жесткая, в отношении любых чиновников — человек должен работать. Если он по каким-то причинам он не работает, квалификации там не хватает или желания, то он должен уйти, — прокомментировал Олег Фурсов.

В то же время мэр привел примеры и положительных примеров — он остался доволен Советским и Кировским районами. Сейчас есть бюджет районов, в них привлекаются деньги из различных источников. В этих двух районах активно устанавливаются малые архитектурные формы, делаются внутриквартальные дороги.

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