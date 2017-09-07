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13:43 (мск), источник: NewsKo

В краевом наркологическом диспансере сменился главный врач

Как стало известно «Новому компаньону», бывший главный врач станции скорой медицинской помощи Перми Глеб Таранов возглавил ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер».

Он работает в новой должности с 31 июля и сменил на этом посту Галину Шубину, которая прошла на место главврача по конкурсу ещё весной этого года.

Напомним, Глеб Таранов уволился с должности главврача Пермской станции скорой медицинской помощи в конце июня прошлого года. Он является выходцем корпорации «Медлайф», ранее также работал менеджером проектов центра «Медицина АльфаСтрахования».

На пост главврача станции скорой помощи он был назначен при поддержке тогдашнего министра здравоохранения Ольги Ковтун.

Отметим, именно в период его работы на станции скорой помощи в Перми начался передел рынка предоставления автотранспортных услуг «скорым».

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