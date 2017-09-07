В краевом наркологическом диспансере сменился главный врач

Он работает в новой должности с 31 июля и сменил на этом посту Галину Шубину, которая прошла на место главврача по конкурсу ещё весной этого года.

Напомним, Глеб Таранов уволился с должности главврача Пермской станции скорой медицинской помощи в конце июня прошлого года. Он является выходцем корпорации «Медлайф», ранее также работал менеджером проектов центра «Медицина АльфаСтрахования».

На пост главврача станции скорой помощи он был назначен при поддержке тогдашнего министра здравоохранения Ольги Ковтун.