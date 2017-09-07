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13:52 (мск), источник: АиФ Уфа

Депутаты в Башкирии запретили давать детям имена из бранных слов и цифр

Парламентарии одобрили соответствующие изменения в Семейный кодекс.

Депутаты Башкирии решили на заседании профильного комитета, прошедшем 7 сентября, что при выборе имени ребенку родители не имеют права использовать цифры, сочетание букв и цифр, числительные, символы, а также бранные слова, указания на должности и титулы, об этом сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Согласно поправкам фамилия ребенка должна определяться по общей фамилии родителей, одного из них или двойной фамилии. При этом у родных братьев и сестер она должна совпадать и состоять не более чем из двух слов.

«Вопрос о необходимости таких изменений поднимался давно и активно обсуждался широкой общественностью, — прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев. — К сожалению, некоторые чересчур креативные родители склонны злоупотреблять своими полномочиями при выборе имени ребенка. Подобные случаи фиксировались в разных регионах. Такие родители не задумываются о том, что новорожденный — не их собственность, а полноправный гражданин своей страны, и не в их праве калечить его судьбу, давая имя, с которым ребенку будет жить тяжело и неприятно».

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