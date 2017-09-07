Депутаты в Башкирии запретили давать детям имена из бранных слов и цифр
Парламентарии одобрили соответствующие изменения в Семейный кодекс.
Парламентарии одобрили соответствующие изменения в Семейный кодекс.
Депутаты Башкирии решили на заседании профильного комитета, прошедшем 7 сентября, что при выборе имени ребенку родители не имеют права использовать цифры, сочетание букв и цифр, числительные, символы, а также бранные слова, указания на должности и титулы, об этом сообщает
Согласно поправкам фамилия ребенка должна определяться по общей фамилии родителей, одного из них или двойной фамилии. При этом у родных братьев и сестер она должна совпадать и состоять не более чем из двух слов.
«Вопрос о необходимости таких изменений поднимался давно и активно обсуждался широкой общественностью, — прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев. — К сожалению, некоторые чересчур креативные родители склонны злоупотреблять своими полномочиями при выборе имени ребенка. Подобные случаи фиксировались в разных регионах. Такие родители не задумываются о том, что новорожденный — не их собственность, а полноправный гражданин своей страны, и не в их праве калечить его судьбу, давая имя, с которым ребенку будет жить тяжело и неприятно».