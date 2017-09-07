Борис Дубровский вручил награды южноуральцам

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Среди награжденных много людей непосредственно с производства: металлурги, машиностроители энергетики, работники сельского хозяйства. Благодаря вам сегодня успешно развивается экономика региона. Ваш вклад очень важен для формирования комфортной и благополучной условий жизни южноуральцев, — подчеркнул глава региона. — Уверен, что награды станут дополнительным стимулом в вашей большой и по-настоящему важной работе. Еще раз поздравляю вас с высоким признанием».

По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы были награждены работники Магнитогорского металлургического комбината. Также из рук главы региона южноуральцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, сообщает пресс-служба региона.

За многолетний труд и развитие производства жителям Челябинска присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Кроме того, постановлением губернатора Бориса Дубровского двоим жителям региона — генеральному директору акционерного общества «Конар» Валерию Бондаренко и методисту центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области Абраму Каплану — было присвоено звание почетного гражданина Челябинской области.