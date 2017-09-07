Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка поразил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Абе — Путину: надо поставить точку в такой ненормальной ситуации
Ученые о вспышке на Солнце: в разы возрастут ДТП
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Водитель Улюкаева рассказал о содержимом корзинки от Сечина
Улюкаев ответил о причинах своей худобы стихами
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
13:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский вручил награды южноуральцам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и Челябинской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Среди награжденных много людей непосредственно с производства: металлурги, машиностроители энергетики, работники сельского хозяйства. Благодаря вам сегодня успешно развивается экономика региона. Ваш вклад очень важен для формирования комфортной и благополучной условий жизни южноуральцев, — подчеркнул глава региона. — Уверен, что награды станут дополнительным стимулом в вашей большой и по-настоящему важной работе. Еще раз поздравляю вас с высоким признанием».

По Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы были награждены работники Магнитогорского металлургического комбината. Также из рук главы региона южноуральцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, сообщает пресс-служба региона.

За многолетний труд и развитие производства жителям Челябинска присвоены почетные звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Кроме того, постановлением губернатора Бориса Дубровского двоим жителям региона — генеральному директору акционерного общества «Конар» Валерию Бондаренко и методисту центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Челябинской области Абраму Каплану — было присвоено звание почетного гражданина Челябинской области.

Глава региона наградил южноуральцев знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», а также поздравил лауреатов премии имени Патоличева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Челябинской области готовы пойти на риск и дополнительные затраты ради улучшения экологии
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Курс доллара упал ниже 57 рублей
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь