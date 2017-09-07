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13:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачёв официально представлен сотрудникам

Как заявил на торжественной церемонии новый председатель суда Андрей Толмачёв, ему предстоит провести значительные перемены в деятельности окружных судов.

Источник: Reuters

«Безусловно, я осознаю сложности и многочисленность тех задач, которые мне предстоит решить на должности председателя окружного Арбитражного суда Волго-Вятского округа. Сделать предстоит многое. Перемены безусловно будут, но уверен, что это будут перемены к лучшему», — подчеркнул он.

Присутствовавший на церемонии зампредседателя Верховного суда РФ Олег Свириденко отметил, что Волго-Вятский округ всегда был на соответствующем уровне и поручил новому председателю соблюсти преемственность.

«Я не открою, наверное, большой секрет, сказав то, что в системе Арбитражных судов Волго-Вятский округ занимал ведущее место. И всегда все округа тянулись за вами. Важность нашей работы сейчас как никогда очень высока. Иногда рассмотрение одного дела очень серьёзно влияет на всю обстановку в стране. Не бывает незначительных судебных актов, не бывает неосторожных актов, есть незаконные акты, которые наносят ущерб стране. Я надеюсь, что таких актов в Волго-Вятском округе как не было, так и не будет», — сказал он.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич также подчеркнул важность сферы Арбитражных судов и выразил уверенность, что Андрей Толмачёв справится с возложенными на него задачами. «Арбитражные суды — это та судебная инстанция, которая непосредственно влияет на успешность социально-экономического развития и инвестиционный климат региона. Андрей Толмачёв для полномочного представительства человек не новый. Вся его служебная деятельность отличалась высоким профессионализмом, педантизмом в подходе к рассмотрению дел», — сказал он.

В ближайшее время Андрею Толмачёву предстоит встретиться председателями Арбитражных судов округа, посетить все суды округа и понять их состояние.

Ранее сообщалось, что Андрей Толмачев указом президента России от 7 августа назначен на шестилетний срок полномочий.

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