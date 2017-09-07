После проверки прокуроры наказали минлесхоз Башкирии

Источник: РИА "Новости"

Прокуроры наведались с проверкой в министерство лесного хозяйства и обнаружили, что чиновники и их подчиненные не приняли мер для взыскания долгов с арендаторов лесных участков.

К примеру, «Уфимский фанерно-плитный комбнат» задолжал более 1 миллиона рублей. А само министерство неэффективно использовало бюджетные деньги.

— Бывший заместитель министра необоснованно распорядился об оплате не полностью выполненных работ по постановке на учет земель в Уфимском лесничестве. После частная организация не выполнила свои обязательства даже спустя 8 месяцев после окончания предусмотренных контрактом сроков, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.