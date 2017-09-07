После проверки прокуроры наказали минлесхоз Башкирии
К ответственности привлечены три начальника и юрисконсультант.
К ответственности привлечены три начальника и юрисконсультант.
Прокуроры наведались с проверкой в министерство лесного хозяйства и обнаружили, что чиновники и их подчиненные не приняли мер для взыскания долгов с арендаторов лесных участков.
К примеру, «Уфимский
— Бывший заместитель министра необоснованно распорядился об оплате не полностью выполненных работ по постановке на учет земель в Уфимском лесничестве. После частная организация не выполнила свои обязательства даже спустя 8 месяцев после окончания предусмотренных контрактом сроков, — уточнили в
К тому же, работники министерства вовремя не выявили лесные пожары,