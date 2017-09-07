Лукашенко раскритиковал работу СМИ, но за освещение уборочной похвалил

Источник: БЕЛТА

7 сентября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен качеством работы средств массовой информации и считает необходимым усилить информационную работу по ряду направлений. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Исполкома НОК Беларуси по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Я уже говорил о том, что СМИ работают отвратительно плохо. А работать умеют. Возьмите за образец, как вы работали на уборке в этом году. Вы сделали так, что весь народ жил и переживал, будем мы с хлебом или нет», — сказал глава государства.

«Поэтому точно так (надо освещать. — Прим. БЕЛТА) учения “Запад-2017”. Потом подготовка (Европейских игр. — Прим. БЕЛТА) в спокойном режиме. Но людей надо к этому подводить», — отметил белорусский лидер.

Он также поручил работать с такими крупными международными каналами, как «Евроспорт» и «Евроньюс», чтобы и там была информация о предстоящих играх в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что если зарубежные специалисты из лучших компаний мира привлекаются для организации трансляций, то рядом должны быть «трое-четверо с БТ, ОНТ, СТВ». «Они должны учиться, а кое-где и сами зарабатывать деньги на этом. Это тоже имейте в виду», — предупредил глава государства.