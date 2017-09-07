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14:42 (мск), источник: Om1.ru

Голушко верит, что омские дороги могут стать лучшими в России

Депутат Госдумы стал модератором партийного форума «Единой России».

Сегодня, 7 сентября, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко стал ведущим форума «Единой России». Он произнес вступительное слово. Он заявил, что надо поработать, чтобы иметь результаты на выборах в Горсовет.

Коснулся он главной городской проблемы — дорог. Парламентарий настроен оптимистично.

 — У нас каждый год миллиард рублей тратится на дороги. Если все пойдет такими же темпами, у нас будут одни из лучших дорог в стране. И все гости города будут в восторге, — отметил Голушко.

Напомним, что в этом году в Омске ремонтируют 33 дороги.

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