Голушко верит, что омские дороги могут стать лучшими в России

Сегодня, 7 сентября, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко стал ведущим форума «Единой России». Он произнес вступительное слово. Он заявил, что надо поработать, чтобы иметь результаты на выборах в Горсовет.

— У нас каждый год миллиард рублей тратится на дороги. Если все пойдет такими же темпами, у нас будут одни из лучших дорог в стране. И все гости города будут в восторге, — отметил Голушко.