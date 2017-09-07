Женщина-депутат из Башкирии поборется за пост президента России

Источник: Партия "Зеленые"

Кандидатуру депутата Госсобрания Башкирии Руфины Шагаповой могут выдвинуть на высший государственный пост от партии «Зелёные» на предстоящем партийном съезде, об этом сообщил председатель партии Анатолий Панфилов.

Он пояснил, что его соратница входит в двадцатку ведущих политиков республики. А также заявил, что «Россия — многонациональное государство, и на предстоящих выборах должны быть представлены кандидаты и из национальных республик».

«Вопрос со мной обсуждался, я дала согласие, но окончательное решение за съездом», — сообщила UFA.AIF.RU Руфина Шагапова. — Мне очень хочется поднять тему «зелёных» на высокий уровень. Чтобы наша партия участвовала на таких крупных выборах как президентские. Это реальный шанс довести до людей наши благородные идеи, проблемы экологии, которые касаются каждого человека. Ну и как молодой политик я приобрету большой опыт.

«Если такое выдвижение состоится, безусловно, это станет положительным событием для политической элиты Башкирии, — комментирует политолог Дмитрий Казанцев. — Потенциальное участие в президентских выборах башкирского парламентария может говорить о востребованности республиканских кадров на федеральном уровне, в том числе и в партийном строительстве. А поскольку сама экологическая партия Анатолия Панфилова занимает умеренную позицию в стране, сохраняя при этом нейтралитет со всеми политическими силами, претендент от “Зеленых” не будет восприниматься населением как провластный кандидат».

Напомним, выборы президента страны состоятся 18 марта 2018 года.