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14:47 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов объяснил желание Украины закрыть пункт пропуска в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал намерение властей Украины закрыть один их трех международных автомобильных пунктов пропуска, действующих на границе с Крымом.

Источник: AP 2017

Аксенов на своей странице в Facebook заметил, что украинскую инициативу следует расценивать как ответную реакцию на очевидное увеличение туристического потока с Украины в Крым нынешним летом. Ведь граждане соседнего государства регулярно жалуются на очереди на въезде в Крым со стороны Украины.

— Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе, — прогнозирует Аксенов. — То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан. Мотив действий Киева понятен — это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и в конечном счете от объективной реальности.

По мнению Аксенова, поездки к родственникам или отдых украинцев в Крыму действуют как противоядие по отношению к украинской пропаганде. Увидев своими глазами, как на самом деле обстоят дела в Крыму, граждане Украины начинают задавать неудобные для власти вопросы.

— Мы со своей стороны не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины. Если люди едут с добрыми намерениями — милости просим
Аксенов

Ранее так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин заявил о намерении Украины сократить число пунктов пропуска на границе с Крымом с трех до двух. Сейчас на границе Украины с Крымом действует три пункта пропуска — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка».

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