Аксенов объяснил желание Украины закрыть пункт пропуска в Крым

Источник: AP 2017

Аксенов на своей странице в Facebook заметил, что украинскую инициативу следует расценивать как ответную реакцию на очевидное увеличение туристического потока с Украины в Крым нынешним летом. Ведь граждане соседнего государства регулярно жалуются на очереди на въезде в Крым со стороны Украины.

— Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе, — прогнозирует Аксенов. — То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан. Мотив действий Киева понятен — это страх. Они панически боятся правды. Поэтому стараются изолировать народ от любых объективных источников информации и в конечном счете от объективной реальности.

По мнению Аксенова, поездки к родственникам или отдых украинцев в Крыму действуют как противоядие по отношению к украинской пропаганде. Увидев своими глазами, как на самом деле обстоят дела в Крыму, граждане Украины начинают задавать неудобные для власти вопросы.

— Мы со своей стороны не намерены ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины. Если люди едут с добрыми намерениями — милости просим Аксенов