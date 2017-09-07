В Челябинской области глава села, выигравшая выборы у кандидата от «ЕР», уходит в отставку
Глава Бобровского сельского поселения Челябинской области Татьяна Соснина уходит в отставку по семейным обстоятельствам.
Глава Бобровского сельского поселения Челябинской области Татьяна Соснина уходит в отставку по семейным обстоятельствам.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Данное решение было принято в силу личных обстоятельств, которые не позволяют ей выполнять обязанности главы в полном объеме», — рассказали в партии.
Напомним, в марте текущего года кандидат от ЛДПР — коммерческий директор ООО «УралМашТрейд» Татьяна Соснина выиграла выборы главы Бобровского сельского поселения. За ее кандидатуру проголосовали 31,43% избирателей, за «единоросса» — 29,01%.