Корбут пообещал Голушко выучить новые языки
Депутат Госдумы от Омской области сыронизировал на тему недавнего совещания, где глава местного МЧС позволил себе нецензурно выругаться.
Депутат Госдумы от Омской области сыронизировал на тему недавнего совещания, где глава местного МЧС позволил себе нецензурно выругаться.
Сегодня, 7 сентября, на форуме «Единой России» в Омске кандидату в депутаты Горсовета Владимиру Корбуту, возглавляющему местное управление МЧС, припомнили громкий инцидент со сливом ролика в интернет.
Напомним, на видео, попавшее в Сеть, Корбут довольно эмоционально обсуждает с
При этом он подробно объясняет технологию проведения замеров и вычисления источника загрязнения с учетом направления ветра и других необходимых параметров.
Видео вызвало нешуточный резонанс, но, вопреки ожиданиям, этот компромат лишь поднял интерес к лидеру списка и местные СМИ начали наперебой тиражировать тему.
Сегодня депутат Госдумы Андрей Голушко припомнил Корбуту сенсационное совещание, на котором его соратник по партии использовал в качестве аргументов маты и шутливо прокомментировал недавнее выступление.
— Очень приятно, что вы удержались в рамках нормативной лексики. Мы уже знаем, что используете все красоты могучего русского языка. Но мы на это не обижаемся, лишь бы был результат, — высказался Голушко.
На что Корбут не растерялся и ответил, что готов выучить и другие языки, помимо матерного, если это потребуется для дела.