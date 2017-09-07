Корбут пообещал Голушко выучить новые языки

Сегодня, 7 сентября, на форуме «Единой России» в Омске кандидату в депутаты Горсовета Владимиру Корбуту, возглавляющему местное управление МЧС, припомнили громкий инцидент со сливом ролика в интернет.

Напомним, на видео, попавшее в Сеть, Корбут довольно эмоционально обсуждает с коллегами-единороссами проблему выбросов вредных веществ в Омске и позволяет себе непарламентские выражения, говоря о том, что необходимо найти источник с помощью газоанализаторов.

Читайте также Корбут о попавшем в Сеть видео с секретного совещания: партия разберется с источником слива

При этом он подробно объясняет технологию проведения замеров и вычисления источника загрязнения с учетом направления ветра и других необходимых параметров.

Видео вызвало нешуточный резонанс, но, вопреки ожиданиям, этот компромат лишь поднял интерес к лидеру списка и местные СМИ начали наперебой тиражировать тему.

Сегодня депутат Госдумы Андрей Голушко припомнил Корбуту сенсационное совещание, на котором его соратник по партии использовал в качестве аргументов маты и шутливо прокомментировал недавнее выступление.

— Очень приятно, что вы удержались в рамках нормативной лексики. Мы уже знаем, что используете все красоты могучего русского языка. Но мы на это не обижаемся, лишь бы был результат, — высказался Голушко.