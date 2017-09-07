Депутаты горсовета одобрили появление в Калининграде Доброго переулка и ул. Нежинской

Источник: Reuters

В ближайшее время на карте Калининграда появится 4 новых улицы. Их названия в четверг согласовали депутаты комиссии по социальной политике горсовета, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Так, депутаты одобрили предложение топонимической комиссии о наименовании одной из улиц Московского района — «Переулок Добрый. В Московском районе также должны появиться улицы Рождественская и Нежинская, в Ленинградском районе — Миргородская.

«Какие все добрые названия. Продолжаем “сладко-сливочную” тему в нашем городе. Хорошо на этот раз поработала топонимическая комиссия. Предлагаю одобрить все эти названия», — прокомментировал решение комиссии ее председатель Андрей Шумилин.