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14:59 (мск), источник: Новый Калининград

Депутаты горсовета одобрили появление в Калининграде Доброго переулка и ул. Нежинской

Всего на заседания комиссии по социальной политике были согласованы названия 4 новых улиц.

Источник: Reuters

В ближайшее время на карте Калининграда появится 4 новых улицы. Их названия в четверг согласовали депутаты комиссии по социальной политике горсовета, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Так, депутаты одобрили предложение топонимической комиссии о наименовании одной из улиц Московского района — «Переулок Добрый. В Московском районе также должны появиться улицы Рождественская и Нежинская, в Ленинградском районе — Миргородская.

«Какие все добрые названия. Продолжаем “сладко-сливочную” тему в нашем городе. Хорошо на этот раз поработала топонимическая комиссия. Предлагаю одобрить все эти названия», — прокомментировал решение комиссии ее председатель Андрей Шумилин.

Отметим, что окончательно новые названия улиц будут утверждены на ближайшем заседании горсовета.

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